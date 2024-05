PESARO Matteo Salvini a Pesaro presenta il suo libro e dà la carica ai candidati delle prossime elezioni amministrative ed Europee. Luca Serfilippi per Fano e Mirco Carloni (foto) e Marco Lanzi insieme a tanti simpatizzanti e alleati ieri al Charlie Hotel dove ha raccontato “Controvento – l’Italia che non si arrende” «La storia di una persona normale, che ha la fortuna di fare un lavoro impegnativo ma che apprezza molto, una storia di vittorie e sconfitte». Un aneddoto sul libro è anche un augurio alla corsa di Lanzi candidato sindaco per una forte analogia «Ho presentato il mio libro a Foligno dove si candidava un nostro sindaco che ha vinto ponendo fine a 73 anni di Governo di centrosinistra della città. Nessuna sfida è impossibile ed è quello che racconto in queste 200 pagine del libro». Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha poi anche parlato di questioni locali dove le notizie sembrano buone «Per quanto riguarda l’alta velocità e l’arretramento della ferrovia ci sono diverse ipotesi progettuali in merito e si sta lavorando insieme ai territori - dice - so delle polemiche passate tra sindaci e realtà locali per questo è bene confrontarsi; è un intervento si costoso ma doveroso e utile; a breve arriveranno diverse ipotesi e poi bisognerà scegliere».

Questione ferroviaria

La questione della ferrovia risale a tanti anni addietro così come la realizzazione della Guinza «Non dico fra qualche mese bensì tra qualche giorno conto che vengano consegnate alla ditta i lavori per la realizzazione – precisa - le Marche sono un territorio stupendo ma fragile sia nell’interno che lungo la costa». Analogamente servirebbe un collegamento migliore tra Pesaro e Urbino «Si è necessario ed è uno dei dossier del territorio che con Mirco Carloni stiamo portando avanti». Immancabile un riferimento alle elezioni europee dove nell’ultima tornata la Lega era stata consacrata primo partito anche se ora gli ultimi sondaggi dicono altro «Mi aspetto però un ottimo risultato, credo che la Lega sarà la bella sorpresa di queste elezioni: abbiamo riempito il teatro di Ascoli la sera della finale di Coppa Italia significa che c’è interesse e sull’Europa siamo l’unico partito ad avere le idee chiare: contrasto all’immigrazione clandestina, a difesa delle case e delle auto degli italiani e il no assoluto nel mandare soldati italiani in guerra in Ucraina». Anche sulle amministrative nelle Marche è fiducioso «Avremo nuovi sindaci come Luca Serfilippi a Fano persona in gambissima e ad Ascoli oltre che rivincere come centrodestra puntiamo ad essere primo partito. Pesaro, si è una battaglia impegnativa però non diamo mai nulla per perso e il cambiamento arriverà anche qui, magari questa è la volta buona».