Baia Flaminia consola la spiaggia di Levante, gli operatori: «Niente Bandiera Blu dal 2106, ma abbiamo il pienone»

PESARO I bagnini, gli albergatori e gli esercenti di Baia Flaminia consolano i colleghi di Levante per la perdita della Bandiera blu. La Baia ha perso il vessillo dal 2016 (sul banco degli imputati la foce del Foglia dove comunque il divieto di balneazione è sempre permanente) ma dopo un’iniziale fase di scoramento ha saputo reagire alla grande e oggi è diventate tra le aree più attrattive di Pesaro per i pesaresi e per i turisti. Complice una bella promozione, vedi il tramonto sul mare durante il solstizio, la posizione a due passi dal San Bartolo e con l’area verde dell’ex Campo di Marte, e ancora i tanti locali e servizi offerti, le numerose iniziative e manifestazioni che vi si svolgono (a cominciare dal CaterRaduno). Con o senza il vessillo, dunque la Baia continua a registrare il pieno sulla spiaggia e nei locali. A dirlo sono balneari e attività, che da questo weekend restano aperti dal mattino fino a tarda sera.

«L’arenile della Baia - commentano Simone e Adriano Mariotti, che da anni portano avanti la gestione familiare dello stabilimento Bahia del Sol – ha ottenuto 4 delle 5 stelline che vengono riconosciute per la Bandiera Blu. Da anni ormai abbiamo fatto il callo al mancato riconoscimento ma comunque questo in termini di bellezza della Baia, appetibilità, pulizia degli arenili e investimenti fatti dall’una e dall’altra concessione, non ha alcuna ripercussione sulle abitudini della clientela né su fruitori stagionali o turisti che ritornano anno dopo anno». Anzi c’è da dire come tiene a puntualizzare proprio Adriano Mariotti che a inizio stagione la qualità dell’acqua analizzata da Arpam nello specchio acqueo campionando i punti antistanti le concessioni e spiaggia libera, è stata certificata con la dicitura “eccellente”. Quello che manca sarebbe solo quella stellina in più per ottenere il vessillo, ma a frenare c’è il nodo della foce del Foglia e della depurazione.

«Continuiamo a dare servizi e impegnarci per la nostra clientela e per far vivere la Baia ogni anno di più – osserva Simone Mariotti, che si divide fra la spiaggia e il ristorantino - anzi le prenotazioni e le riconferme ci sono fra gli stagionali o nuova clientela e sappiamo già che è in crescita anche quella fetta di clientela dell’hotel Flaminio, che fra luglio e agosto avrà sdraio e ombrellone nella nostra concessione». «Sono dell’avviso che più si fa, e più attrattività si porta in Baia e sulla spiaggia fra Lido Pavarotti e l’arenile libero, più tutti noi lavoriamo» così commenta la socia titolare de Il Kiosco nella spiaggia libera proprio sotto il colle. Chi da sempre crede che il mancato riconoscimento non abbia troppa importanza è Filippo Sparacca di Joe Amarena. Anzi lo stabilimento cresce e dai primi di maggio è iniziata una nuova avventura con il ristorante “Da Ani – by Joe Amarena”. Baia Flaminia è anche l’Oasi della Tartarughe e solo un paio di giorni fa, è stata rilasciata in mare la caretta caretta Nocciola grazie all’impegno di Fondazione Cetacea. «Nonostante l’intervento strutturale che Marche Multiservizi ha concluso nel 2021 – interviene Rosalia Cipolletta presidente Legambiente - con il potenziamento del depuratore di strada Borgheria, questo non è stato sufficiente da solo per allineare tutti quei parametri, che sono invece richiesti e valutati dall’organismo Fee che rilascia il vessillo. Il problema non è solo alla foce del Foglia, che comunque viene attenzionata anche contro i “furbetti” che scaricano abusivamente, ma anche a monte. Fino a quando infatti Multiservizi e Aato (Autorità d’Ambito Ottimale) non realizzeranno, grazie ai contributi intercettati con il Pnrr, il completamento e il miglioramento della depurazione in tutta la vallata del Foglia, probabilmente ancora la Baia rimarrà esclusa dal riconoscimento».