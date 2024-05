FOSSOMBRONE - Un gruppo cinofilo composto da quattro carabinieri forestali ha messo in atto ieri mattina a Fossombrone una vasta operazione di controllo antidroga in particolare nei giardini di piazza Dante e in altri luoghi segnalati. La perlustrazione è scattata poco prima delle 10 ed ha richiamato l’attenzione di quanti transitavano in quel momento.

La copertura dello spaccio

Si è intuito che l’azione non è nata a caso. Qualcuno ha ricollegato l’intervento al ritrovamento, qualche settimana fa, e non solo nei giardini in questione, di bocconi avvelenati destinati ai cani. Non si sarebbe trattato di un tentativo ignobile fine a sé stesso. Piuttosto di destare l’allarme per non frequentare con i propri animali quei posti per evitare che il loro fiuto potesse ritrovare in qualche anfratto o in mezzo alle siepi involucri di droga appositamente depositati per facilitare un commercio al di fuori di occhi indiscreti. Particolare da non sottovalutare. La strategia si ricollega all’installazione di nuove telecamere di sorveglianza di ultima generazione. Un conto è passare di persona l’involucro all’acquirente. Ben diverso recarsi nel posto prestabilito per recuperare ciò che è stato depositato come convenuto nel momento opportuno evitando l’occhio elettronico. Nessuno era riuscito a capire perché all’improvviso erano comparsi bocconi avvelenati peraltro messi in bella vista. Dopo quanto avvenuto ieri mattina si ha netta la sensazione che le indagini avviate abbiano preso la strada giusta. Piazza Dante e annessi giardini hanno sempre rappresentato una sorta di piazza di riferimento per lo smercio al dettaglio di droga.

I precedenti storici

Bisogna risalire a qualche decennio addietro quando gli uomini dell’Arma organizzavano punti segreti di osservazione e controllo da qualche finestra dei palazzi attigui con l’intento di fotografare lo scambio e avere in mano la prova del reato in flagranza. Storie lontane che nel tempo, con schemi operativi diversi, si sono ripetute e proseguono nel tentativo di debellare, o quantomeno contenere e reprimere, il triste primato della cittadina metaurense che ha sempre rappresentato un punto strategico per lo spaccio di sostanze stupefacenti.