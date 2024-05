PESARO - Baia Flaminia torna a ospitare Adriatic Series nella sua terza tappa di triathlon organizzata da Flipper Triathlon. Attesi centinaia di partecipanti per una giornata che coniugherà sport e festa ma che potrebbe comportare problemi per chi proverà a raggiungere la spiaggia in auto o con altri mezzi motorizzati per i divieti di accesso e di sosta previsti. Si parte alle 9 in punto, iniziando con i canonici 1.500 metri di nuoto a Baia Flaminia, su giro unico; quindi, dopo la prima transizione, si passerà ai 38 chilometri di ciclismo lungo la Panoramica; infine i triatleti dovranno completare 4 giri di un anello filante e spettacolare da 2.5 chilometri, per un totale di 10 chilometri, prima di conquistare la loro finish line.

Alla gara parteciperanno triatleti in rappresentanza di tante regioni italiane e ognuno di loro guadagnerà punti importanti per il rank di Adriatic Series, la speciale classifica che premia i migliori assoluti e dei vari gruppi di età.

Il memorial

Il triathlon olimpico di Pesaro sarà anche valido come Memorial Marco Ragnetti e Matteo Paolucci: «Sempre nei nostri cuori e sui pedali» spiegano gli organizzatori. Entrambi appassionati giovani ciclisti, Marco è scomparso con un incidente stradale mentre andava a scuola (pedalava per l'Alma Juventus Fano), Matteo è venuto a mancare in seguito a una malattia (difendeva i colori della Cicli Olivieri di Montecchio). Durante la cerimonia delle premiazioni, saranno consegnate due targhe ai genitori di Marco e Matteo. A Pesaro sarà presente anche Massimo Sierra, presidente dell'Ail Pesaro, l'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma.

«Torniamo con maggior entusiasmo, dopo un anno di assenza, per onorare Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 - spiega Raffele Avigliano, presidente Flipper Triathlon - Oltre ad essere un'importante scuola di vita, lo sport è cultura ed il triathlon olimpico Città di Pesaro 2024 può essere considerato come una perla della lunga collana di eventi che arricchiscono il calendario di un anno così importante. Lo sport è anche un veicolo trainante per il turismo e la tappa pesarese di Adriatic Series porterà in città atleti provenienti da tutta Italia, per un weekend che darà inizio alla stagione estiva».

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle gare, tra Baia Flaminia e il San Bartolo, per la giornata odierna sono previste modifiche alla viabilità riportate nell’ordinanza n. 1047 del 13 maggio che potranno comportare disagi sia per i residenti che per i bagnanti che dovranno raggiungere la spiaggia. Le principali limitazioni prevedono, in particolare, la chiusura al traffico della strada Panoramica (il divieto di circolazione è valido anche per residenti e autorizzati), di viale Parigi e Lungofoglia Delle Nazioni e divieti di sosta nell’area di Campo di Marte e delle vie limitrofe tra le 7 e le 17.