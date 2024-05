PESARO - È avvenuta ieri mattina la prima liberazione di una tartaruga di 45 chili al Lido Pavarotti di Baia Flaminia. Organizzata dalla Fondazione Cetacea di Riccione, in collaborazione con la Lega Navale di Pesaro e ospitata da Bagni Baia la liberazione ha visto tornare in mare Nocciola, una caretta caretta arrivata a gennaio all'ospedale delle Tartarughe di Riccione dopo essere stata pescata accidentalmente a strascico al largo di Cesenatico e con la collaborazione dei pescatori che sanno di dover portare le tartarughe al centro perché la pesca a strascico può causare danni alla respirazione. Nocciola non ha mostrato gravi danni e grazie alle cure ha preso anche un chilo.

È stata rilasciata sulla battigia proprio per le sue notevoli dimensioni (ha un carapace di circa 70 cm e un’età stimata intorno ai 20 anni) che le consentono di guadagnare il largo senza fatica, a differenza degli ultimi rilasci che sono stati fatti in mare aperto a causa delle minori dimensioni degli esemplari. Nocciola è anche in età riproduttiva e chissà che non decida di scegliere il Lido Pavarotti come sua meta di deposito delle uova. Non va dimenticato infatti che la collaborazione con la Fondazione Cetacea nacque proprio in occasione del ritrovamento del nido di una Caretta caretta, a cui poi venne dato il nome di Luciana, che portò i pesaresi, grandi e piccini, a conoscere meglio e innamorarsi di questi meravigliosi e incredibili animali. La mattinata ha infatti anche incluso in momento didattico, curato da Fondazione, durante il quale è stato spiegato a bambini e bambine l'importanza della tutela dell'ambiente marino e il ruolo che anche loro possono avere. Ad assistere sono stati circa 400 bambini delle scuole elementari e materne di Pesaro. L'intenzione di Fondazione Cetacea è quella di continuare ad essere sempre più presente sul territorio pesarese anche con momenti come quello di ieri, educativi ed emozionanti.

Proprio perché di notevoli dimensioni, la tartaruga non necessitava della riabilitazione nella caletta, per sua fortuna, come accaduto negli anni passati per le tartarughe cieche o con difficoltà motorie. A questo proposito è probabile che quest’anno non sia infatti necessaria la caletta di riabilitazione, poiché le tartarughe ritrovare finora, in attesa del rilascio, non necessitano del riadattamento in mare e potranno essere liberate direttamente in mare, come ieri mattina, con momenti educativi condotti dai volontari della Fondazione. Il rilascio è avvenuto nell'ambito del progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso i fondi Life, Life Medturtles, che ha creato una cooperazione transfrontaliera per la conservazione delle tartarughe marine in Mediterraneo.