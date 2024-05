Fano-Urbino, l'assessore regionale Baldelli: «Riattivazione fattibile, i Comuni interagiscano con Rfi»

FANO L’occasione è scodellata dalla riapertura, per adesso confinata alla presentazione di un progetto in divenire, di quegli appartamenti che con le ampie terrazze dominano la stazione ferroviaria di Fano e che l’associazione Ferrovia Val Metauro tornerà a far vivere come propria sede sociale.

«Sono grato per l’impegno ad approfondire, in un’ottica di costruttivo dialogo, temi strategici per lo sviluppo della comunità e per il rispetto dell’ambiente. Conoscere aiuta anche la politica a prendere decisioni equilibrate su questioni complesse individuando le soluzioni» esordisce l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che non si tira indietro quando poi si tratta di affondare le mani in una attualità che appassiona parecchio i promotori del progetto.

Lo studio di fattibilità

A partire da quello studio di fattibilità sulla riattivazione della Fano – Urbino che resta segregato in un cassetto e la cui mancata diffusione rappresenterebbe, secondo chi ritiene impraticabile il ripristino, la prova provata che la tratta metaurense non può tornare in funzione.

«Lo studio di fattibilità esiste, io l’ho visto e riporta numeri sicuramente interessanti» rivela Baldelli, che però intende spostare la discussione su altro piano: «Ovvio che insistano criticità, come in primo luogo le interferenze che vanno eliminate. Altrettanto evidente che non si possa immaginare una riproposizione integrale della Fano – Urbino sull’attuale tracciato e che occorrerebbero delle varianti.

Il punto non è però tanto quello relativo ai problemi, che si possono risolvere, e ai fondi, che si possono trovare, quanto quello del reale interesse delle amministrazioni comunali a sposare questa causa e ad avviare una interazione con Rete ferroviaria italiana».

Muovendo dalle affermazioni ribadite dal ministro delle Infrastrutture Salvini, Baldelli dice la sua anche sull’arretramento della ferrovia adriatica «anche se in realtà arretramento è termine tecnicamente improprio. Qui si parla di costruire una nuova linea senza cancellare l’attuale che verrebbe però affrancata dai treni a lunga percorrenza e dal traffico merci».

La destinazione

Su quale debba essere la futura destinazione della ferrovia sulla costa, per Baldelli si può evincere dal Piano infrastrutturale disegnato dalla Regione in prospettiva 2032, lì dove si prefigura «una metropolitana di superficie che si coniughi con un potenziamento dei collegamenti ciclabile e della mobilità sostenibile a tutto tondo». Riaffermata con forza anche la contrarietà al by pass «che sposterebbe il problema da una parte di territorio all'altra e con un impatto ambientale gravissimo. Quello della nuova linea per l’alta velocità sarebbe molto più contenuto».