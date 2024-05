Oltre 150 persone alla scoperta delle antiche capanne ripulite: nel pubblico anche chi nel 1977 trovò le pietre

PESARO Un successo con il botto la visita guidata alle capanne picene il più antico complesso abitativo di Pesaro. Per molti una vera e propria sorpresa, per tanti altri una scoperta. Ieri pomeriggio è stata la classica rivincita dei reperti finora negletti alle spalle della scuola Don Gaudiano, nel cuore del centro storico, più conosciuti per il degrado l’incuria e le erbacce che altro. Invece al pomeriggio organizzato dall’Oliveriana si sono presentati in 150. Ovvero 150 curiosi che avevano voglia di sapere e di vedere. Una vera e propria folla che ha costretto a dividere i partecipanti in due gruppi che si alternavano a vedere le capanne picene ma anche il museo archeologico, soprattutto nella sezione dedicata alla necropoli di Novilara e, naturalmente, la Biblioteca che presto dovrà dire arrivederci perchè i lavori di riqualificazione di Palazzo Almerici avanzano.

Le cosiddette “capanne picene” sono esempio preziosissimo di abitato preromano situato in via delle Galligarie venuto alla luce durante la campagna di scavo condotta nel 1977 dal compianto professor Mario Luni dell’Università di Urbino, a pochi metri dal Museo Archeologico Oliveriano. La ripulitura, che tutti si auspicano sia costante, è stata ordinato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona, Pesaro e Urbino e coordinata dal funzionario archeologo Stefano Finocchi nell’ambito dell’evento La Notte dei Musei, organizzato dall’Ente Olivieri in collaborazione con Associazione L' Anfora di Novilara, Quartiere e Teuta Senones Pisaurenses. Ad occuparsi delle operazioni di sfalcio dell’area, in coordinamento con Soprintendenza e Comune di Pesaro è stata la Cooperativa L’Imprevisto, utilizzando i fondi regionali per il progetto Rio Archeo.

E così, a partire della 17.30 è stato possibile per la cittadinanza partecipare gratuitamente ad una passeggiata archeologica alla scoperta dei Piceni, che dal Museo Archeologico ha fatto tappa, prima di concludersi a Novilara, sito della celebre necropoli, proprio in via delle Galligarie. A rivelare la storia e l'evoluzione di questa testimonianza del passato pesarese antecedente all’arrivo dei Romani, è stato l’archeologo Enrico Sartini, novilarese di origine, che alla questione abitativa picena ha dedicato il suo Dottorato alla Sapienza di Roma. Curiosità: ieri erano presenti anche gli allora ragazzi che 47 anni fa, giocando, scoprirono i sassi.

Eleonora Rubechi

