Fiammetta Malpassi, volto noto per tutti coloro che frequentano le giornate del Fai, è una pesarese di adozione. È nata a Roma, ma ha trascorso molte delle sue estati a Serra Sant’Abbondio. «Ero la prima di tre figlie femmine: mio padre avrebbe desiderato un maschio (Fabio) e forse è questa l’origine del mio nome, Fiammetta, per il quale mi prendevano sempre in giro a scuola, perché così strano e diverso». Desiderò tanto una sorella: «Quando i miei mi dissero che “ci volevano tanti soldini per un fratellino o una sorellina” gli risposi che ero pronta a rinunciare alle mie adorate patatine Pai, di cui andavo ghiotta», racconta sorridendo. E così arrivò Nadia e, qualche anno più tardi, anche Roberta.

Sorelle unite

«Siamo tutte e tre molto unite, ma da piccole, non andavamo molto d’accordo. Nadia, che avevo desiderato così tanto, mi faceva un sacco di dispetti e Roberta (con 9 anni di differenza) mi ha “odiato” per il mio ruolo di mammina: mi chiamava Lucy, come la sorella di Linus, perché mi trovava dispotica e intransigente».

L’estate era la stagione che Fiammetta amava di più: «Dal mare di Ostia, con i cugini che venivano da Milano, alla casa della nonna a Serra. Fu lì che imparai ad andare in bici e nacque l’amore per le passeggiate in montagna. Giochi e passeggiate, magari con bagno e merenda sulle sponde del fiume Cesano, lungo la strada per Fonte Avellana. Più grandi le passeggiate erano con il mangiadischi verde pisello per ascoltare la musica e cantare, mentre cercavamo le more per fare la marmellata insieme alla nonna Annetta. Ricordo le feste paesane, i balli, i canti seduti in cerchio con la chitarra e le tante risate. Nel piccolo paese avevamo una libertà che a Roma non potevamo certo avere». Una vita ben diversa da quella romana: «A Roma ci dedicavamo allo studio: c’erano orari e regole persino sull’abbigliamento, niente jeans ad esempio. Uscivamo pochissimo, ma a casa nostra potevano sempre venirci a trovare tutti gli amici. Tra questi, capitò anche un cugino di Milano che venne a vivere a casa nostra per poter frequentare l’università: io e la mia amica Roberta restammo affascinate da quei disegni e progetti e, dopo il liceo classico, decidemmo di iscriverci anche noi ad Architettura, abbandonando entrambe l’idea di fare Giurisprudenza per una carriera da notaio. Con Roberta abbiamo sempre fatto tutto insieme: da ragazzine ci scambiavano per gemelle: vestivamo uguale, stesso taglio di capelli, stessi modi e siamo ancora amiche del cuore».

Ma nel "rigore romano”, Fiammetta non può dimenticare la sua Vespa 50 Piaggio bianca. Un po’ Nanni Moretti, un po’ il primo Cremonini dei Lunapop e la “50 special”. «Ci scorrazzavo per Roma cantando a squarciagola con mia sorella Nadia quando andavamo insieme a scuola. Cantavamo Baglioni, Battisti, Bennato, De Andrè, Mina. Pensare che mi fu rubata il giorno del mio diciottesimo compleanno: mio padre subito la rimpiazzò, ma dopo qualche anno fu ritrovata, colorata di rosa. Terribile». Il primo viaggio con gli amici «fu in Grecia per la maturità, con la tenda, per oltre un mese. Il primo viaggio da sola in Irlanda a 21 anni presso una famiglia. E mi capitò anche di guidare, una sera, per accompagnare il capofamiglia all’aeroporto. Ero abituata a girare per Roma, ma temevo un po’ la guida a sinistra e invece andò tutto bene, anche per ritrovare la strada di casa. Poi in Inghilterra, con mia sorella Nadia. Dopo l’esperienza irlandese decidemmo di prendere una macchina: viaggiavamo di notte e di giorno, in città, in campagna e in autostrada. Se ci penso: che incoscienza. Il traffico in autostrada, i tir, le lucine di notte che segnavano le corsie. Ancora ricordo quei momenti come fosse ieri…».

I giardini come segno

Ma «è buffo anche come, nel cercare le foto per questa intervista, ho notato come in tante ero all’interno di bellissimi giardini. Forse è nata lì la mia passione per il patrimonio d’arte e natura che ora sono impegnata a far conoscere con il Fai, grazie a mamma e papà che già a due anni mi portavano a passeggio in luoghi così belli». E poi la laurea, i primi lavori, l’amore, il trasferimento a Pesaro, la famiglia, la professione: «Non tutto è andato bene nella mia vita, ma ho avuto un dono grande: la mia splendida figlia Chiara. Pesaro è una città che un tempo ho pensato di lasciare per tornare a Roma, ma ora è cambiato anche il mio rapporto con questa città e con i pesaresi: ho conosciuto tante persone care e ho stretto amicizie preziose».