PESARO «Risultati amministrativi di cui siamo orgogliosi ottenuti dal Movimento a Pesaro. Ora proseguiamo il dialogo con il Pd, con pari dignità e riempiendolo di contenuti». Una passeggiata per Giuseppe Conte dall'ingresso di via Rossini fino a Palazzo Gradari. Nel tragitto, il Presidente del Movimento Cinque Stelle, accompagnato dall'assessore Francesca Frenquellucci, dal coordinatore regionale M5s Giorgio Fede, dalla senatrice Rossella Accoto e dalla consigliera regionale Marta Ruggeri (foto), si è fermato a parlare con alcuni cittadini che lo hanno fermato. Ha osservato la Casa di Rossini, una veloce deviazione verso Piazzetta Mosca attraverso il cortile interno di Palazzo Toschi-Mosca, poi l'arrivo al Gradari. Ad attenderlo i candidati al consiglio comunale nelle realtà di Pesaro, Fano, Urbino, Vallefoglia e altri comuni che andranno al voto nel territorio. Prima un incontro a porte chiuse con tutti i candidati, poi le foto con i vari gruppi territoriali, prima di un incontro con la cittadinanza. Proprio a Pesaro, nell'ottobre 2019, aveva fatto da apripista alle alleanze a livello comunale del Movimento con il Pd, attraverso la nomina di Frenquellucci in giunta da parte del sindaco uscente Matteo Ricci. Conte ho ricordato quel passaggio e i risultati ottenuti in questi anni di amministrazione nella maggioranza di centrosinistra pesarese.

«Traiettoria anticipata»

«Qui è stata anticipata una traiettoria - ha detto il leader M5S - c'è un'esperienza amministrativa nella quale abbiamo portato risultati di cui siamo orgogliosi, su vari progetti in linea con la nostra sensibilità, trasparenza, la possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti utili, curare l'aspetto della transjzione, sostenibilità ambientale. Abbiamo promosso iniziative in campo culturale e dell'innovazione. Quello che è importante è proseguire questo dialogo con rispetto reciproco della pari dignità e la possibilità di approfondirlo, perchè se ragioniamo in vista di una prospettiva nazionale, dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo vorrei riempire un progetto di contenuti, non solo di unità». Qualche ora prima dell'arrivo a Pesaro, il Senato aveva approvato la fiducia posta dal Governo sul decreto Superbonus, con il provvedimento passato così alla Camera. «Evidentemente il Governo vuole mascherare i propri fallimenti - ha commentato Conte - si aggrappa al superbonus litigando internamente, ma non tiene conto dei danni che fa a famiglie e imprese».