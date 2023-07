Tampona con lo scooter un'auto che stava parcheggiando: ragazza di 18 anni portata in ospedale a Fano

FANO - Tampona con lo scooter un'auto che aveva iniziato la manovra per parcheggiare e finisce al Pronto soccorso. Una giovane di 18 anni di Fano è rimasta ferita in un incidente avvenuto questa mattina (domani 9 luglio) alle 8: la ragzza era a bordo del suo scooter e stava andando al lavoro quando in via Alighieri una Ford Fiesta condotta da un uomo fanese del 1936 stava iniziando le manovre per parcheggiare ai margini della strada.

La diciottenne, secondo i rilievi della polizia locale, non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare l'urto ed è andata a tamponare la vettura candendo a terra e riportando ferite lievi. Sul posto è intervenuto anche il 118 che l'ha portata in ospedale per accertamenti.