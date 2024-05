GABICCE MARE Torna l’attesissimo appuntamento con Disco Diva, il festival internazionale della disco music con un’edizione speciale pensata per festeggiare il suo decennale nell’esclusiva Gabicce Monte. Annunciati i main artists di questa decima edizione organizzata come sempre dal Comune di Gabicce Mare, con la direzione artistica di Disco Diva Events, che si terrà in piazza Valbruna il 28, 29 e 30 giugno.



Il programma



«Disco Diva celebrating 10th Edition” - sottolinea Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan per questa edizione celebrativa che pone al centro il tema delle diversità come punto di unione e di forza, un’edizione che raccoglie il “the best of 10 years “ di Disco Diva che in questi anni ha ospitato i più grandi artisti internazionali che hanno fatto la storia della disco.

Per il decimo anniversario torneranno sul palco Delegation, Kid Creole & the Coconuts, David Nobles formerly of The Trammps per celebrare la disco music offrendo a chi c’era, chi c’è e chi ci sarà un’esperienza immersiva in un mondo che continua ad affascinare chiunque. Non mancheranno le novità con un nuovo format pensato per la domenica grazie alla collaborazione di Maurizio Monti con un focus sui club del territorio che hanno fatto la storia negli anni ’90. Ne parleremo con numerosi ospiti famosi in un talk dedicato. A seguire un live strepitoso con i Montefiori Cocktail, uno dei nomi più importanti della scena di musica lounge mondiale”. Tanti i dj professionisti che arricchiranno le tre serate per trasformare piazza Valbruna in un tempio della disco music. Le coreografie delle tre serate saranno curate come sempre dagli amici di “I love disco” di Firenze, partner di Disco Diva da otto anni, che con loro iconica Disco Line coinvolgono il pubblico presente riportandolo nell’atmosfera di “Soul train”.

L'inaugurazione



Inaugurazione il 28 giugno, con international guest Delegation, gruppo soul disco britannico con una lunga carriera ed un notevole successo internazionale. Sabato 29 giugno dedicato alla storia della disco 70’e 80’ che vedrà protagonisti David Nobles e Kid Creole and The Coconuts. David Nobles (formerly of the Trammpss), cantante principale di due gruppi leggendari del Sound of Philadelphia, The Ebony's per quattro anni e The Trammps per cinque anni. Kid creole & the coconuts, gruppo musicale statunitense, diretto da August Darnell, ha riscosso un notevole successo negli anni Ottanta. Delegation, David Nobles e Kid Creole and The Coconuts, saranno accompagnati dai Frankie & Canthina Band, già ospiti a Disco Diva, che vantano collaborazioni con artisti del calibro di Kool and The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family oltre ai nostri prestigiosi ospiti.

Montefiori Cocktail



Domenica sul palco Montefiori Cocktail, il maggiore rappresentante italiano, nonché uno dei nomi più importanti della scena di musica lounge mondiale, dalla metà degli anni '90 ad oggi". Hanno inciso 9 album, jingle pubblicitari, sigle radio-televisive (Affari Tuoi, Rai 1, orchestra fissa a “Ndp” su LA7, 2 brani nel film “L’Ultimo Bacio”, 3 brani in “Sex and The City”,nel 2022 docufilm su Pantani “Il Migliore”) e sono presenti in numerosissime compilations.