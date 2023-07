Fuga di gas e principio d'incendio durante il barbecue: paura per una famiglia di turisti a Fano. Bimbo ferito

FANO – Fuga di gas da una bombola in giardino: paura per una famiglia di turisti umbri in vacanza a Ponte Sasso. Il principio di incendio si è scatenato ieri alle 13 circa quando i genitori con i relativi bambini stavano preparando il barbecue sul retro di una villetta privata a due piani, di fianco all’hotel Caravel.

Fuga di gas durante il barbecue, paura per una famiglia di turisti

Improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, si è staccato il tubo che collega la bombola ai fornelli. Il fumo del barbecue avrebbe poi cominciato ad invadere repentinamente gli ambienti domestici e si è temuto che la casa potesse prendere fuoco.

imbo calato dal balcone, leggermente ferito

Nella fuga e temendo per le esalazioni, un bambino si è lievemente ferito mentre veniva calato giù da un balcone.

Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori del 118. E’ stato allertato anche Icaro che è poi rientrato a Torrette vuoto. Il bambino ferito è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Fano che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marotta che hanno ascoltato i componenti del nucleo dei turisti umbri in vacanza. Gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco si sono conclusi poco dopo le 14,30. E' stata una fuga di gas accidentale, probabilmente dovuta al malfunzionamento o a un guasto alla bombola.