Incendio a Rosora, tre auto distrutte dal fuoco. Una quarta salvata dal proprietario: giallo sulle origini delle fiamme

ROSORA - Tre auto divorate dalle fiamme nella notte. E solo per la prontezza di riflessi del proprietario, non è stata incendiata anche una quarta. E’ successo nella notte, verso le 2, in via XX Settembre la strada del Municipio e della scuola dell’infanzia. Le quattro auto (che appartengono a famiglie residenti nella zona) erano regolarmente parcheggiate negli spazi riservati alla sosta dei residenti.

Incendio nella notte, vanno a fuoco tre auto. Una quarta salvata dal proprietario

Verso le 2, grazie anche alle finestre lasciate accostate per il caldo, i residenti sono stati svegliati di soprassalto da vetri che scoppiavano e da rumori provenienti dalla strada sottostante.

Sono quindi andati a vedere e hanno trovato le auto – una Punto, una 500 e una Bravo – completamente avvolte dalle fiamme. Il proprietario della quarta auto, la più distante, è corso a spostarla e in extremis è riuscito a salvarla dalle fiamme che nel frattempo avevano divorato completamente la Punto e la 500, e aggredito la parte anteriore della Bravo, lesionandola comunque irreparabilmente. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Jesi insieme ai Carabinieri del Norm. I pompieri hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.