Fossombrone, gli brucia i trattori e appende un biglietto sull'albero: «Voglio 4mila euro». Arrestato l'estorsore 29enne

FOSSOMBRONE - Prima gli brucia i trattori, poi lascia un cartello appeso ad un albero in cui chide all'agricoltore 4mila euro "di riscatto". Ma all'appunmaneto si presentano i Carabinieri e per l'estorsore csttano le manette. Alcuni giorni fa, i Carabinieri della Compagnia di Urbino, coadiuvati dai militari della locale Stazione di Fossombrone, hanno tratto in arresto per i reati di estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo di 29 anni, originario dell’Albania.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando un imprenditore agricolo della zona aveva subito diversi danneggiamenti, tra cui l’incendio di tre mezzi agricoli e, su un quarto, l’inserimento di acqua e nel serbatoio.

Alcuni giorni dopo, la vittima, dopo aver ritrovato un messaggio appeso ad un albero in una sua proprietà, viene avvicinato dal presunto estorsore. L’uomo però decide di denunciare, e si rivolge ai Carabinieri di Urbino. Dopo alcuni giorni, un nuovo contatto con il presunto estorsore, nel corso del quale viene fissato l’appuntamento per la consegna di 4.000,00 euro, somma che sarebbe servita "a risolvere tutti i problemi". All’incontro però, avvenuto nelle campagne tra i comuni di Pergola e Fossombrone, la spiacevole sorpresa per l’uomo, che subito dopo aver incassato la cifra dalla vittima, mentre si allontanava a piedi, veniva subito bloccato dai Carabinieri, che si erano appostati e nascosti nelle vicinanze. Alla vista dei militari cercava di fuggire aggredendoli con calci e spintoni, venendo però poi definitivamente bloccato. Immediatamente perquisito, i Carabinieri recuperavano poi la somma estorta, di cui una parte, 1000,00 Euro circa, già nascosta all’interno di una scarpa.