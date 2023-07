FALCONARA -Passa in bicicletta lungo la Flaminia, prende al volo lo zainetto di un operaio e fugge via. Fa acquisti in un paio di tabaccherie con la carta di credito della povera vittima e poi viene fermato dai carabinieri. A tradirlo? La camicia con i loghi delle foglie di marijuana. S’è risolto in brevissimo tempo ieri pomeriggio il caso del furto subito da un giovane operaio, che stava lavorando sulla Flaminia, nel tratto di Ancona, all’altezza del Bar Dante, per il rifacimento della segnaletica stradale.

Per il blitz è stato denunciato un 35enne del Fanese, sia per il reato di furto che per l’utilizzo indebito della carta di credito. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Collemarino, allertati dalla vittima, non appena accortasi della sparizione dello zainetto, al cui interno c’era praticamente di tutto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Con la carta sarebbero stati fatti acquisiti per circa 70 euro. L’allarme è scattato nella prima parte del pomeriggio di ieri. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il ladro - che stava andando in bici - si è fermato dove c’era il furgoncino della squadra di operai. Ha trovato all’interno uno zaino: lo ha preso e si è dato alla fuga.

L’operaio derubato, però, appena accortosi del blitz, ha cercato di memorizzare quanti più dettagli possibili per aiutare i carabinieri nel loro lavoro. E così, ha fornito il particolare della bici e quello legato alla camicia indossata dal ladruncolo. Quest’ultimo, dopo essersi impossessato dello zainetto (dove c’erano gli effetti personali del malcapitato) è partito alla volta di Falconara. Avrebbe fatto un moderato shopping almeno in un paio di tabaccherie, comprando sigarette e altri prodotti. Con gli acquisti, sul telefono dell’operaio sono arrivati i messaggi di avviso dell’utilizzo della carta di credito, che hanno consentito agli investigatori di farsi un’idea sulla posizione del ladro. È stato bloccato anche con l’ausilio della pattuglia locale mentre stava tornando verso Ancona, sempre in sella alla sua bicicletta e con lo zaino del povero operaio. Doppia denuncia per il 35enne.