Esistono gli Ufo? Filiberto Caponi e la foto dell'E.T. dei Sibillini: lo straordinario caso al convegno del Cufom a Falconara

FALCONARA - Era il 1993 e Filiberto Caponi era un giovane ceramista di Pretare di Arquata del Tronto quando entrò in contatto con un extraterreste. E lo fotografò. Da quel momento in poi successe di tutto: la storia dell'E.T. dei Monti Sibillini divenne un caso nazionale e non solo, un caso che costrinse Caponi a difendersi anche dall'accusa di avere inventato l'incontro ravvicinato e di avere plasmato con la creta la creatura di un altro mondo. Ma quello che accadde nella piccola frazione arquatana completamente rasa al suolo dal terremoto del 2016 è ancora tema di confronto e di dibattito. «Io so quello che ho visto e che ho fotografato», ebbe modo di raccontare il ceramista, oggi apprezzato artista di 54 anni.

Del caso se ne parlerà domani (sabato 20 aprile), a Falconara durante un convegno su Ufo e alieni, organizzato con sessioni mattutine e pomeridiane.

Si inizierà alle ore 10,00 fino alle 13,00, poi si riprenderà alle 14,30 per terminare alle ore 17,30, con libri e riviste a tema ufo e alieni disponibili in sala. L'evento, organizzato dal Cufom, avrà come titolo: “Ufo e alieni. Il caso Caponi: la conferma. Extraterrestri nei cieli U.S.A.”.

Tra i relatori lo stesso Filiberto Caponi, che presenterà il suo intervento dal titolo “Testimone di un incontro unico al mondo...fotografò un alieno?”. Durante l'evento, relazionerà il presidente e fondatore del Cufom (Centro ufologico mediterraneo), Angelo Carannante, che illustrerà le clamorose vicende sugli Ufo svoltesi negli ultimi anni negli Stati Uniti d'America e gli straordinari incontri dei militari della U.S. Navy con oggetti volanti non identificati.

Ennio Piccaluga, ingegnere elettronico, esporrà il frutto delle sue ricerche con il lavoro “Alieni sulla Terra e nel sistema solare”, anche alla luce di strani dati ed immagini pervenute dallo spazio e da corpi celesti. Vincenzo Pinelli, ricercatore indipendente, parlerà de “L'informazione al tempo degli ufo/uap agli albori del III millennio”, con un taglio piuttosto moderno ed interessante dell'ufologia. Berardino Ferrara, ricercatore del Cufom, interverrà con la relazione "Ufo nell'arte. Ipotesi di contatto ovni nelle opere d'arte di tutti i tempi". Raffaele e Paolo Iandoli, mostreranno i risultati delle loro ricerche sul tema assolutamente affascinante di possibili incontri di antichi popoli con gli dei delle stelle, presentando "Il mistero di Sirio".

Completerà la squadra di relatori, la ricercatrice del Cufom Valentina Virgulti, che relazionerà su "Gli ufo, prediligono le Marche".

Il luogo dell'evento ufologico, è la Sala Principale Centro Pergoli, gentilmente messa a disposizione dal Comune, in piazza Mazzini 2 a Falconara.