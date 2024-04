Auto fuori controllo precipita in un cortile a Falconara: tre feriti, uno è grave

1 Minuto di Lettura

Sabato 20 Aprile 2024, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 15:55 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

FALCONARA - Un botto improvviso, le finestre del palazzo che tremano, i residenti che si affacciano impauriti, poi la telefonata ai soccorritori. Un'auto fuori controllo è improvvisamente uscita di strada e precipitata nel cortile di un palazzo in via Martiri della Resistenza a Falconara: ha fatto un volo di circa tre metri. All'interno tre persone, trasportate in ospedale, una in particolare ha riportato le ferite più gravi. Sul posto il 188 ed i vigili del fuoco.