In sella al suo scooter donna tamponata da un'auto vola a terra

ANCONA - Intervento della Croce Gialla alla rotatoria di via Marconi per una 50enneche stava guidando il suo scooter quando è stata tamponata da una vettura. La donan dopo l'impatto è caduta a terra, per sua fortuna lo scooter non gli è caduto addosso. Le prime veloci cure sul posto quindi la corsa all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso con un codice di media gravità.