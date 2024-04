Rissa in campo, Daspo di due anni per il portiere dell'Olimpia Falconara

FALCONARA - Dopo la squalifica è arrivato anche il Daspo di due anni per Mirko Riccini, secondo portiere dell'Olimpia Falconara, dopo la rissa scoppiata sabato scorso al San Sebastiano, con due calciatori finiti al pronto soccorso nel match con l'Aurora Jesi. Il giudice sportivo ha condannato la società con 300 euro di multa, la sconfitta a tavolino per 0-3 e 5 giornate di squalifica per il portiere di 58 anni, mentre il questore di Ancona, Cesare capocasa ha firmato un provvedimento di divieto di accesso, per la durate di due anni, ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgano tutte le manifestazioni sportive di calcio professionistici, dilettantistici, compresi quelli giovanili, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale.

Olimpia Ostra Vetere, Daspo di un anno per un dirigente

Il questore ha anche firmato il Daspo di un anno per un dirigente della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 20 gennaio scorso - in occasione dell'incontro con la Trecastelli Polisportiva valevole per il campionato di II Categoria Marche, il dirigente ha tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcuni giocatori avversari e, dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, riproponeva il suo comportamento violento nei confronti di alcuni tesserati della compagine ospite.