Ubriaco, molesto, recidivo e attraversava a piedi i binari: scatta il Daspo cittadino per un 34enne, Ancona vietata per 12 mesi

ANCONA - Nei giorni scorsi il questore di Ancona, su segnalazione del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche/Umbria e Abruzzo di di Ancona, ha emesso un Dacur nei confronti di un cittadino albanese, di circa 34 anni, residente nella regione emiliana. Per lui è scattati il divieto di accedere in tutta l'area ferroviaria della Stazione Centrale di Ancona e relative pertinenze, per un periodo di 12 mesi.

Ubriaco e molesto

L'uomo è risultato avere a carico diversi pregiudizi di polizia, in particolare per delitti contro la persona ed il patrimonio, nonché più volte contravvenzionato per ubriachezza molesta all'interno della locale stazione ferroviaria. Inoltre, in due circostanze, é stato sottoposto all'ordine di allontanamento dallo scalo ferroviario in quanto, in stato di ubriachezza, con comportamenti caratterizzati da aggressivitá, molestando i passeggeri e con attraversamento dei binari, di fatto aveva impedito la normale fruizione dei servizi ferroviati, creando situazioni di pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale di Polizia operante. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria in considerazione della pericolosità sociale dell'uomo, al fine di impedire la reiterazione di analoghe condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica.