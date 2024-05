ANCONA - Manca solo il “sì” definitivo della produzione ma, salvo ripensamenti eclatanti, il prossimo film di Natale della neo premiata ditta Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni sarà ambientato ad Ancona. Anzi, quasi la totalità delle riprese (circa l’80%) si terrà nel capoluogo dorico, pronto a trasformarsi in una set cinematografico d’eccezione per la commedia “Io e te dobbiamo parlare”. Questo il titolo del film diretto da Siani, che per la prima volta sullo schermo duetterà con Pieraccioni. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema, uscirà nelle sale a metà dicembre, proprio a ridosso delle vacanze natalizie. Un’occasione d’oro per Ancona.

Gli ultimi ritocchi

Manca solo l’ufficialità, si diceva, della produzione. Negli ultimi giorni ci sono stati vari sopralluoghi per carpire le location migliori. Gli operatori di Marche Film Commission hanno accompagnato Siani & co. in un’escursione nell’area portuale, da Marinadorica al porto antico, passando per la Mole Vanvitelliana risalendo poi fino al centro toccando la Pinacoteca e Palazzo Jona. Non poteva mancare una puntata al Passetto. Poi, per probabili esigenze di copione, un giro anche all’ospedale regionale di Torrette.

La chicca

Manca all’appello una villa, dove poter girare gli interni. Proprio nelle ultime ore, una manager di Marche Film Commission - che sta fornendo un fondamentale servizio di supporto alla produzione del film - ha svolto un tour nell’Ancona storica per cercare di accontentare le richieste del regista. Al massimo entro la prossima settimana, è previsto l’ok definitivo di Lucisano Media Group per trasformare Ancona in un set. Le riprese dovrebbero partire a metà giugno per durare tra le 8 e le 10 settimane. Con il film, Ancona tornerebbe ad essere protagonista del cinema. Lo era stata con La Stanza del Figlio di Nanni Moretti, Palma d’Oro a Cannes nel 2001. A inizio settimana, il Passetto ha invece ospitato alcune scene della fiction Alex Bravo - Poliziotto a modo suo, con Marco Bocci. Il viaggio di Piaraccioni e Siani è iniziato con un post apparso sul profilo social dell’attore e regista toscano: «Quando ho incontrato Alessandro e semplicemente mi ha chiesto: “Ci vogliamo divertire insieme?” ho sentito subito una scintilla gioiosa che avrebbe acceso un bel progetto. Quando poi abbiamo iniziato a commentare con entusiasmo la storia che mi ha raccontato, ho capito che ci stavamo già divertendo e che il viaggio era già iniziato».