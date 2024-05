FANO -Il caso del condominio di via del Ponte lasciato al freddo arriva in consiglio regionale. Lo porta con una interrogazione all’attenzione del presidente Acquaroli e dell’assessore competente Stefano Aguzzi la capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri.

La protesta

I residenti di questo condominio, che hanno riscattato dall’Erap il loro alloggio, hanno protestato perché, a causa di alcuni inquilini che non hanno pagato le quote condominiali, non subentrando l’Ente, l’amministratore è stato costretto a ridurre a tutti compreso chi era in regola con i pagamenti, le ore di riscaldamento, essendo l’impianto centralizzato. Per buona parte dell’inverno, anche nei giorni più freddi, l’impianto è stato acceso per sole 5 ore al giorno. La consigliera regionale Ruggeri ha preso dunque l’iniziativa di interrogare Acquaroli e Aguzzi per sapere se intendano attivarsi presso la direzione dell’Erap affinché quest’ultimo sollevi gli inquilini regolarmente adempienti dai disagi provocati da coloro che con non sono in regola con il pagamento delle quote condominiali. Il regolamento regionale prevede che l’Erap attivi le procedure di risoluzione dei contratti e la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in caso di mancato pagamento di tali quote, che non devono andare a carico di chi paga regolarmente; pertanto l’Ente, se non si attiva in tal senso, come proprietario dell’immobile, quantomeno anticipi il pagamento delle bollette scadute, liberando dall’onere gli inquilini incolpevoli.

APPROFONDIMENTI L’ORGANIZZAZIONE Giro d’Italia, calvario della viabilità a Fano: «Cercheremo di contenere i disagi»

«Nei casi di disagio economico manifesto – fa appello Marta Ruggeri - intervengano i servizi sociali del Comune. Non si pretenda un ruolo di supplenza da parte dei vicini di casa, che non possono farsi carico anche delle bollette altrui». La consigliera Ruggeri ha evidenziato che il problema sollevato nel complesso condominiale di Via del Ponte purtroppo si ripete periodicamente in molti condomini gestiti da Erap, in tutte le Marche; pertanto, ha chiesto al Presidente Acquaroli e all’assessore Aguzzi se non sia il caso di intervenire, ove tecnicamente possibile, separando le forniture delle utenze per le singole unità immobiliari, così da non coinvolgere nei distacchi dei servizi gli inquilini incolpevoli.

I precedenti

Casi simili si sono già verificati nel Comune di Fano a Bellocchi e nel quartiere del Poderino; ora si stanno ripetendo nel grande complesso condominiale di via del Ponte a San Lazzaro, dove terminato ormai l’inverno, i condomini che hanno sempre pagato le loro rette hanno elevato la loro protesta perché almeno per il prossimo inverno non si ripeta la stessa situazione dei mesi scorsi, quando alle spese del condominio è stato necessario aggiungere quelle relative alla messa in funzione delle stufette elettriche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA