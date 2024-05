FANO - «Per fortuna non si tratta di un anello chiuso». Guarda il bicchiere mezzo pieno la comandante della polizia locale Anna Rita Montagna, chiamata ad illustrare, insieme alla funzionaria alla viabilità Ilenia Santini, alla presenza dell’organizzatore Alighiero Omicioli e del vice comandante Oscar Di Benedetto, il complesso piano della viabilità («dovremo presidiare 178 intersezioni stradali») studiato per l’arrivo del Giro d’Italia di ciclismo giovedì prossimo 16 maggio e appena circostanziato in Prefettura.

Lo spostamento dei cittadini

Ad assicurarne il funzionamento 52 agenti della polizia locale più altri 85 uomini della protezione civile. «Si è cercato di contemperare l’esigenza di garantire lo svolgimento dell’evento nella massima sicurezza con quella di spostamento dei cittadini. I disagi saranno inevitabili - spiega - ma abbiamo provato a contenerli». Il racconto muove dal percorso in territorio fanese, partendo da via Moneta, dove il gruppo transiterà provenendo da San Costanzo. Poi ci si dirigerà in via Mattei, quindi su via Papiria e, dopo avere affrontato il sovrappasso di Tre Ponti, verso la rotatoria che immette su via Campanella, da dove si attraverserà l’abitato di Bellocchi. A seguire rotta su Cuccurano per salire fino a Monte Giove, lungo via Patuccia, e ridiscendere all’altezza di Centinarola per imboccare la Flaminia. Da via Roma l’innesto sull’Interquartieri per spostarsi su viale Italia e proseguire per via della Giustizia e via della Liscia. I corridori percorreranno poi via Nazario Sauro e viale Adriatico, risaliranno viale Battisti e da via Cavallotti raggiungeranno viale XXII Settembre e infine viale Gramsci. L’intero percorso sarà interdetto al traffico a partire dalle 13 di giovedì, giorno della tappa, e fin verso le 18, con divieto di sosta dalle 8,30 del mattino.

Nell’area d’arrivo, individuata in viale Gramsci e viale Buozzi, sosta inibita invece dalle 16 del giorno precedente, come all’interno della “Paolini” e nel reticolo viario alle spalle della caserma, e transito interdetto invece dalle 18, sempre di mercoledì. Al parcheggio del Foro Boario sosta preclusa dalle 20 dello stesso giorno, nel resto del chilometro e duecento metri conclusivi chiusura dalle 5 di giovedì. Da mercoledì alle 18 introdotto anche il cosiddetto “circuito del Carnevale” con i veicoli da Pesaro dirottati su via Morganti. Il traffico da Nord, che è il più penalizzato (consigliabile l’utilizzo dell’Autostrada), sarà indirizzato già all’altezza di Fosso Sejore su un lungo percorso alternativo all’interno.

Da Sud meno limitazioni

Situazione più fluida per chi arriva da Sud e potrà da viale Piceno portarsi verso l’interno e raggiungere le arterie principali. Anche chi giunge dalla Superstrada godrà di una certa libertà, in particolare verso la zona ospedale, così come chi vorrà muoversi in direzione Pesaro, con via Modigliani convertita a doppio senso di marcia. Vincoli stringenti per i mezzi pesanti, per il trasporto pubblico modifiche alle corse e terminal del Pincio trasferito al parcheggio di via della Giustizia. Le scuole giovedì 16 resteranno chiuse. A chi risiede lungo il percorso negato l’utilizzo dei passi carrabili nell’orario critico.