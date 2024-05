FANO È la carica dei 340. Tanti sono i candidati al consiglio comunale di Fano per le elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno prossimi; 340 per 25 posti quanti sono gli scranni dell'assise civica: 24 consiglieri più il sindaco. Nel panorama provinciale le elezioni di Fano si caratterizzano per la divisione del fronte ampio del centrosinistra, il cosiddetto campo largo che nelle due città capoluogo, Pesaro e Urbino, si presenta unito alla sfida con il centrodestra (seppure con le variabili di altri candidati accreditati di un minor consenso).

Dieci anni di centrosinistra



Luca Serfilippi, 37 anni, responsabile commerciale presso la Profilglass (in aspettativa per il ruolo di consigliere regionale), guida il centrodestra unito con l'obiettivo di riconquistare il Comune e realizzare un asse di omogeneità politica con la giunta regionale Acquaroli e il governo nazionale Meloni. Il suo è il tentativo di un salto nel futuro di 10 anni, visto che era già un giovane assessore nella giunta dell’ex sindaco Aguzzi.

Lo sostengono 5 liste di cui la civica Fano cambia passo dovrebbe dargli un valore aggiunto di voti. Poi ci sono gli alleati in Regione: FdI, Lega, Forza Italia (con Udc e Noi moderati) e Civici Fano. In tutto 119 candidati consiglieri. Al contrario, prova a proseguire l'esperienza dell'amministrazione di centrosinistra del sindaco Seri, Cristian Fanesi, 47 anni, ingegnere alla Saipem (a sua volta in aspettativa per l’attuale ruolo di vicesindaco), rivendicando un netto miglioramento della città per opere e servizi nell'ultimo decennio. Anche lui è appoggiato da 5 liste, tra cui la civica che reca il suo nome progettata per rastrellare volti oltre il bacino del suo partito, il Pd. Alla coalizione partecipano la sinistra di Mascarin, l'aggregazione civica creata da Massimo Seri 10 anni fa e la lista fai da te di Cora Fattori, responsabile regionale di +Europa, per un totale di 100 candidati consiglieri.



Il terzo incomodo (soprattutto per Fanesi) è Stefano Marchegiani, 67 anni, architetto e insegnante in pensione dalla strutturata esperienza politica, che è il candidato sindaco di un'alleanza molto assortita. Pure lui per le liste applica la regola del 5 schierando 118 candidati consiglieri. È il segretario comunale di Azione ma il simbolo del suo partito non figura nella lista da lui creata, La Fano che vogliamo, che accoglie anche repubblicani europei ed esponenti della Fano dei quartieri. A sostenerlo Europa Verde in alleanza con Fano Ribella, il Psi che accoglie alcuni giovani pan-europeisti di Volt, Bene Comune e il Movimento 5 Stelle, forza politica che porta la maggiore dote di voti. Seppure in una campagna elettorale un po’ bolsa, l’esito delle urne appare alquanto incerto.