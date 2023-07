Ostra, ubriaco si schianta contro un lampione: patente addio e auto sequestrata

OSTRA - Ubriaco si schianta contro un lampione, incappa in un controllo dei carabinieri e ci rimette sia la patente che l'auto, sequestrata per la successiva confisca.

Questa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 35enne per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, residente a Senigallia, è stato controllato a Ostra perché, mentre viaggiava a bordo della sua autovettura, perdeva il controllo, urtando un palo dell’illuminazione pubblica, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Da subito i militari intervenuti hanno notato che il conducente mostrava i classici sintomi dell’assunzione di alcool e pertanto è stato sottoposto a test con etilometro. I sospetti dei militari sono stati confermati poiché è risultato positivo con un tasso di 1.75 g/l. La patente di guida è stata ritirata mentre l’autovettura è stata sequestrata per la successiva confisca.