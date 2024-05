Luoghi incantevoli, una direzione artistica d’eccezione, la musica che abbraccia la marineria. Nasce Sopravènto il festival musicale del Comune di Fano organizzato da Rebel House, con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino. È articolato in tre giornate, 24, 25, 26 maggio, con appuntamenti promossi in più momenti quotidiani e in luoghi e contesti caratteristici.

La location centrale

Se il fulcro degli spettacoli sarà l’ex chiesa di San Francesco, monumento a cielo aperto, che ospiterà per tre sere altrettanti concerti, diversi altri luoghi della marineria saranno palcoscenico di incontri tra i protagonisti della manifestazione e si vestiranno a festa per ospitare i custodi della tradizione marinara, che dialogheranno con artisti, giornalisti e politici, per confrontarsi sul tema del mare e sulla sua valenza sociologica, storica e culturale, a cui questo festival si pone l’obiettivo di conferire una sentita e rinnovata dignità. «Nella marineria con il termine sopravénto si identifica tutto quello che si trova dalla parte da cui spira il vento – spiegano i promotori Mattia Priori e Serena Pierfranceschi - nel nostro caso si tratta di tutto quello che succederà in tre giorni di musica e incontri, quando a prendere il sopravvento saranno le emozioni e ciascuno sarà esposto al “rischio” delle relazioni: quando il mare dialogherà con il centro storico, i marinai saranno di ritorno e il richiamo delle sirene sarà una canzone».

La coppia d’oro

La direzione artistica è stata affidata a Colapesce e Dimartino, che in questi anni stanno cavalcando l’onda del successo, per più motivi. Nella loro narrazione poetica l’elemento mare non è mai marginale e recentemente hanno rivisitato il brano “I Marinai” di Ivan Graziani, composto e ispirato secondo le fonti proprio dall’ascolto di un coro di marinai delle nostre zone. E il grande e atteso ospite della serata conclusiva del festival sarà Filippo Graziani, con una incursione musicale di Colapesce e Dimartino. Un momento in cui di certo si ricorderà la figura del grande cantautore e la sua canzone rieditata quest’anno proprio dai direttori artistici. Dal 2019 a oggi Filippo si sta dedicando a divulgare il meraviglioso repertorio del padre attraverso spettacoli live che contribuiscono a far conoscere alle nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.

L’inaugurazione

A inaugurare l’evento spetterà a due artisti marchigiani: Maria Antonietta e Colombre saranno protagonisti di un concerto inedito a due. Colombre è il senigalliese Giovanni Imparato. Come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, affiora dall’acqua pubblicando nel 2017 l’album “Pulviscolo”. Nel 2023 è uscito il terzo disco. Maria Antonietta è invece una cantautrice pesarese; l’anno scorso ha pubblicato il suo quarto disco “La Tigre Assenza”. Nella seconda serata si esibiranno Nicolò Carnesi e Any Other. Le tre serate avranno inizio alle 20,30. Il festival sarà accompagnato da gesti collettivi in giro per la città che verranno svelati nei prossimi giorni e vedranno attivarsi anche diverse associazioni. Biglietti in vendita su liveticket.it.