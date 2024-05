FANO «La sanità nel Nord delle Marche si trova in un caos voluto dalla potente lobby anconetana». Se ci fosse stato ancora qualche dubbio sul tema rovente della campagna elettorale, l’ha fugato ieri Renato Claudio Minardi, durante l’incontro per presentare la lista del Pd con i nominativi degli aspiranti consiglieri comunali.



«Promesse disattese»



Il segretario del partito locale ha ricordato le recenti dimissioni al vertice dell’azienda sanitaria 1, accusando inoltre il centrodestra di avere disatteso «le tante promesse che gli hanno permesso di vincere le elezioni regionali». Un affondo che puntava dritto alla candidatura a sindaco di Luca Serfilippi, attuale consigliere regionale della Lega. «Quanti posti letto, quanto personale, quali servizi per l'ospedale Santa Croce?», ha incalzato Minardi. Poco dopo il nuovo attacco alle politiche regionali sulla sanità, la candidata Sara Cucchiarini è intervenuta per fare un annuncio sull’ex caserma Paolini: «Mi risulta che il Ministero abbia approvato il trasferimento al Comune di Fano in comodato gratuito. Un risultato raggiunto grazie al lavoro svolto dall’amministrazione di centrosinistra e in particolare dal Pd». Una mossa in anticipo, dunque, «qualora l’annuncio del trasferimento arrivi dopo le elezioni amministrative» dell’8 e del 9 giugno prossimi.

Il Pd ha dunque schierato, in un locale di piazza 20 Settembre, la squadra che compone la coalizione di centrosinistra assieme a Fanesi sindaco, In Comune con Mascarin, Noi Civiche e F Una città maiuscola +Europa. La lista del Pd è stata presentata da Minardi e dal candidato sindaco Cristian Fanesi, che hanno fornito anche qualche indicazione sugli altri temi del programma elettorale, da illustrare nel dettaglio sabato prossimo nel cinema Politeama. Sulla sanità testimonianza diretta di Cesare Magalotti, primario di senologia al Santa Croce: «Ho visto il servizio della trasmissione Fuori dal coro, mi sono vergognato. Stiamo perdendo medici e infermieri: una situazione che si riscontra in tutta Italia e che è il frutto di una programmazione ventennale. Se siamo a questo punto, significa che qualcosa non ha funzionato. È una condizione limite, ma tanto può essere ancora fatto per migliorare e dal consiglio comunale si può provare a contrastare l’attuale tendenza».



Tutti i candidati



La lista Pd è composta da Oscar Ascenzi, docente universitario; Tommaso Bittoni, consigliere comunale uscente; Carla Cecchetelli, presidente consiliare uscente; Sara Cucchiarini, assessore uscente; Maissa Fall, commerciante; Alessandro Fichera, progettista di arredamenti; Giovanni Forte, operaio; Alessandra Giagnolini, insegnante; Cesare Magalotti, primario ospedaliero; Derna Maggioli, insegnante; Erica Magi, studentessa; Alessandra Mei, imprenditrice agricola; Giovanna Paci, operatrice socio sanitaria; Marilina Pianosi, educatrice professionale; Barbara Pusineri, operatrice socio sanitaria; Maurizio Tarini, pensionato; Dimitri Tinti, assessore uscente; Gioele Tombari, studentessa; Enzo Tonelli, tecnico impiantista; Omar Toni, architetto; Riccardo Tonti Bandini, docente universitario; Rezart Vela, operaio; Gualtiero Zito, impiegato.