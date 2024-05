VALLEFOGLIA - Ha destato un certo scalpore, a Vallefoglia, l'arresto, da parte degli agenti della Squadra mobile della Polizia di Pesaro, del noto imprenditore Augusto Bezziccheri. L'arresto è avvenuto nello scorso fine settimana per accuse che non sono state ancora rese note. Bezziccheri, 72 anni, è alla guida della Isofom a Borgo Santa Maria , azienda che produce pannelli isolanti con circa 120 dipendenti. In passato aveva passato un periodo agli arresti domiciliari per reati fiscali.