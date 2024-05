MONDOLFO L’attesissima dodicesima tappa del Giro d’Italia che domani arriverà a Fano, toccherà anche alcuni comuni della valle del Cesano: Monte Porzio, Mondolfo e San Costanzo. Sarà una giornata di festa, con il coinvolgimento di associazioni e scuole, ma, inevitabilmente, anche di modifiche alla viabilità e all’orario scolastico che interessano tanti cittadini.

La rotatoria di Monterado

Dalle 13.15 alle 17 è prevista la chiusura del traffico veicolare e pedonale lungo la strada 424, dalla rotatoria di Monterado fino a Centocroci. Le scuole di Monte Porzio e Castelvecchio saranno aperte e il trasporto scolastico funzionerà regolarmente. Verrà sospeso il trasporto solo di rientro su Ponte Rio e gli alunni potranno uscire anticipatamente accompagnati dai genitori. Dopo il territorio di Monte Porzio, i ciclisti attraverseranno quello di Mondolfo, dove è in programma il traguardo volante nel cuore del centro storico.

In attesa del passaggio dei corridori, nel piazzale Borroni si fermerà anche la carovana rosa con intrattenimento, musica, spettacoli e distribuzione di gadget. E il passaggio del Giro sta scatenando anche la creatività dei cittadini, come quella di Roberto Bassotti che ha realizzato un simpatico ‘mezzo’ con lo slogan ‘Mondolfo Marotta due vacanze in una’.

Per quanto concerne la viabilità chiusura, indicativamente dalle 13.30, di: viale dell’Industria, via Padre Moretti, via Gramsci, via Cavour, piazzale Borroni, via Marconi, via Toscanini, strada provinciale 17. Rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ di Mondolfo. Aperte, invece, le scuole dell’istituto ‘Faà di Bruno’ di Marotta. Prima dell’arrivo a Fano, la carovana transiterà per San Costanzo. Qui è prevista la chiusura del traffico dalle 13.45 alle 17 circa della strada provinciale 17 Mondolfo (intero percorso) e della 16 San Fortunato dall’intersezione con strada Mondolfo al confine con il Comune di Fano.



Fine anticipata delle lezioni



Per le scuole (garantito il trasporto) termine anticipato delle lezioni a seguito di ordinanza sindacale: alle 11 della scuola primaria, alle 12 della secondaria e alle 13 dell’infanzia. Per l’infanzia di Cerasa è previsto invece l’orario normale. Per chi deve raggiungere l’autostrada si consiglia di arrivare al bivio di Cerbara in località Piagge, scendere a Lucrezia, imboccare la superstrada in direzione Fano fino al casello dell’A14. Attivato il centro operativo comunale dalle 13 alle 17.