FANO Carbon Line, i lavoratori hanno sottoscritto all’unanimità l’ipotesi di accordo riguardante il nuovo contratto integrativo. Si sono concluse le assemblee che hanno accompagnato «un confronto lungo quattordici mesi, tuttavia costruttivo e di reciproca disponibilità», tra la dirigenza del cantiere nautico fanese e i sindacati di categoria, spiegano Andrea Piccolo (Filctem Cgil), Ambra Donnini, (Femca Cisl) e Daniele De Angelis (Uiltec).

L'accordo

«L’accordo - spiega la nota unitaria dei sindacati - prevede importanti passi avanti rispetto al contratto nazionale, sia per quanto riguarda la parte normativa sia per quanto riguarda l’erogazione di un premio aziendale: la cui base di partenza è circa 2.000 euro annui. Si è arrivati a questo risultato grazie all’impegno dei lavoratori, che hanno eletto i loro rappresentanti attraverso le elezioni delle rappresentanze unitarie, con un consenso altissimo di circa l’85 per cento dei partecipanti al voto, e al grande lavoro di contrattazione tra le parti».

Confronto per 14 mesi

Conclude la nota dei sindacati: «Il confronto ha consentito di arrivare a un contratto estremamente avanzato sul territorio provinciale. Previste tra le altre cose: integrazione al congedo di maternità e paternità al 100 per cento per i primi 2 mesi e successivamente al 60 per cento, una settimana di formazione sulla sicurezza al momento dell’assunzione, esclusione dal periodo di comporto di malattie di particolare gravità. Il premio scatterà in seguito al raggiungimento di alcuni obiettivi di risparmio, che sarà distribuito al 50 per cento tra datore di lavoro e lavoratori. Tra gli obiettivi, ridurre gli scarti industriali e un’attenta gestione dei rifiuti industriali».