FANO Inseguimento nella notte di ieri sulle strade tra Sant’Orso e Bellocchi di Fano, conclusosi con la denuncia per ricettazione di un cinquantenne residente a Cerignola, in provincia di Foggia. Il pugliese è stato individuato da una Volante del commissariato, mentre si nascondeva tra la vegetazione intorno all’abitato di Bellocchi.

Si ritiene che fosse a bordo, assieme ad almeno un’altra persona, dell’Opel Astra impegnata a seminare le pattuglie di carabinieri e polizia. La fuga si è conclusa in breve tempo: vistisi ormai presi, gli occupanti dell’Astra hanno tentato il tutto per tutto abbandonando la vettura e allontanandosi a piedi. Aprendo il bagagliaio della vettura, le forze dell’ordine hanno avuto la spiegazione che cercavano: hanno infatti trovato pneumatici e cerchioni, nuovi di zecca, appena prelevati da un’Alfa Romeo Stelvio nel quartiere di Sant’Orso. Al posto delle ruote, quattro spessori di legno per tenere la vettura sollevata da terra ed evitare cadute rumorose. Il valore commerciale complessivo di cerchioni e pneumatici è di circa 6.000 euro.

Erano circa le 4.30 di ieri notte, quando una pattuglia dei carabinieri ha incrociato l’Opel Astra diretta da Sant’Orso verso il casello A14. Incontro a un orario troppo strano, per non destare sospetti. Intuita la mala parata, il conducente dell’Opel ha cambiato percorso, dirigendosi verso Bellocchi. È così iniziato un inseguimento cui si è aggiunta la Volante. In evidente inferiorità di cavalli vapore, il conducente dell’Opel ha cercato di far perdere le tracce infilandosi nella viabilità della frazione, senza però riuscire nel suo intento.

L’ultima spiaggia, la fuga a piedi. Intorno alle 5 il personale della Volante ha visto il cinquantenne che si nascondeva tra la vegetazione e nei suoi confronti è scattata la denuncia per ricettazione. I poliziotti del commissariato fanese, diretto dal vice questore Stefano Seretti, si occupano delle indagini ulteriori.