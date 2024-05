FANO «Il nuovo Piano regolatore avrà un impatto grave e irreversibile sull’area dell’ex zuccherificio e su tutta la città, se non verrà modificato». Con questa analisi politico urbanistica si presenta ai fanesi il gruppo di cittadinanza attiva Aria pulita, nato dalla mobilitazione dei residenti dell’area ex zuccherificio contro la previsione di un polo logistico alimentare.

Prima iniziativa pubblica

L’occasione è l’incontro di stasera alle 21 nella sala parrocchiale di San Lazzaro: la prima iniziativa pubblica del comitato che spiegherà perché è prioritario fermare la previsione urbanistica per l’ex zuccherificio, inserita nel Prg adottato definitivamente a maggioranza dal consiglio comunale ad aprile (e ora all’esame della Provincia), con defezioni importanti nello stesso centrosinistra della giunta. Prioritario non solo nell’interesse dei residenti, bensì di tutti i cittadini di Fano.

Quattro conseguenze negative

Quattro sono, secondo Aria pulita, le conseguenze negative del polo logistico che recepisce nel Prg (per iniziativa del sindaco Seri, sostenuta dall’assessore all’urbanistica Fanesi, ora candidato sindaco del centrosinistra) la richiesta della proprietà dell’area (passata nel 2022 con l’acquisizione all’asta giudiziaria dalla società fallita Madonna Ponte, che riuniva con una logica di cartello i principali imprenditori di Fano, agli industriali Paolo Andreani e Giancarlo Paci).

Prima conseguenza: «Un aumento del traffico e un rischio per la sicurezza dei cittadini che frequenteranno quell’area (per esempio chi vuole raggiungere la nuova piscina)».

Seconda: «Un peggioramento della qualità dell’aria, un degrado dei quartieri limitrofi, un aumento dei rischi per la salute dei residenti, degli alunni e dei lavoratori».

Un colpo all'economia turistica

Terza: «Un grave colpo all’economia turistica di Fano: chi vorrebbe venire in una città di mare il cui litorale è assediato da una zona industriale in potenziale espansione (si mantiene questa destinazione dentro la città a oltre 30 anni dalla dismissione dello zuccherificio, a poca distanza dalla statale Adriatica, al di là della quale c’è la zona mare, ndr)?».

Quarta: «L’abbandono del progetto di un parco naturalistico del Metauro».

Cancellata la condivisione

Questa pianificazione, approvata in extremis cancellando la prevista conversione dell’area produttiva a zona mista (residenziale, dei servizi e verde), per il gruppo di cittadini attivi diventa quindi emblematica (come era prevedibile ed era stato puntualmente previsto) di una politica da rigettare, che ha azzerato un lungo percorso di progettazione condivisa (dopo la bocciatura nel 2015 della variante della precedente giunta Aguzzi, che lì prevedeva una grande area commerciale con servizi).

E che non attua la protezione della città delle bambine e dei bambini per la presenza vicino alla primaria di una torrefazione autorizzata nel 2016 nonostante il divieto per le industrie insalubri di prima e seconda classe, ora tolto per l’incompatibilità con i depositi alimentari del polo logistico.

Comitato apartitico

Stasera a San Lazzaro saranno illustrate le iniziative di mobilitazione. «Siamo un gruppo di cittadini apartitico - dice di sé il comitato -, che accoglie al suo interno non solo i residenti della zona dell’ex zuccherificio, aperto all’ingresso di chiunque sia sensibile alla causa».