FANO Per l'attacco frontale alla gestione di Santa Croce e sanità locale il Pd schiera un tridente. Da un lato il segretario comunale Renato Claudio Minardi, che parla di «caos totale. Colpa del centrodestra che da quando governa la Regione non ha onorato una sola promessa» ma anche del disegno «mirato a privilegiare Ancona», sull'altro il candidato sindaco Cristian Fanesi, che lancia il guanto della sfida al suo antagonista Serfilippi «non estraneo a scelte e nomine e ostaggio dell'assessore Baldelli. Si impegni a far presentare l'atto aziendale prima delle elezioni».

Candidato col centrosinistra

Quel documento che il centravanti di sfondamento Cesare Magalotti, direttore della Senologia del Santa Croce e in lista con i democratici, ritiene «la base di qualunque decisione futura e di cui l'ultima volta mi avevano dato per sicura la pubblicazione per il 3 gennaio» . Uno sfogo pesante, quello di Magalotti, che denuncia il progressivo declino del Santa Croce «che fino a qualche anno fa invogliava i professionisti a venire. Adesso invece vedo gente demotivata, che non viene messa nella condizione di fare bene il proprio lavoro e che in molti casi sceglie di andarsene. E non chissà dove, ma a Jesi, Osimo, Riccione».

Se ve va il cardiologo Rocchi

Il riferimento non è solo ai sei anestesisti, la cui vicenda è nota, ma anche a quella inedita del cardiologo Rocchi, responsabile della struttura semplice dipartimentale cardiologia Fano «che si è appena dimesso». Magalotti porta un esempio sintomatico di una situazione definita inaccettabile: «Ho una sala operatoria in meno, altre tre mi saranno tolte fra luglio e agosto. Questo significherà sedici interventi in meno a settimana (4 per sala operatoria)».

Il peccato originale viene individuato nella fusione in Ast di Marche Nord e Area Vasta «che sta solo negli adesivi», ma anche in una pianificazione riguardante il personale vecchia di più di vent'anni, «quando è chiaro che non sono i muri a curare ma medici e infermieri». Su questo terreno tirato in ballo l'investimento per la palazzina dell'emergenza «che poi per funzionare avrebbe bisogno di decine di professionisti che non ci sono. Anche perché i concorsi vanno deserti».

Le risorse sul territorio

Anche sulla distribuzione degli investimenti sul territorio parecchio da ridere («a Fano si registrano 50.000 accessi al pronto soccorso ogni anno, a Pergola 1.600»), come sulla scelta di frazionare gli ospedali: «Non si è capito che quando la gente sta male non non ha alcun problema a farsi 15 chilometri. Se ce n'è bisogno, se ne fa anche migliaia. Così si continua a buttare soldi ea mettere a rischio la salute dei cittadini».

«Nelle Marche 6 Rilievo seno»