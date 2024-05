FANO «Bravura e merito consistono nel saper utilizzare al meglio gli strumenti disponibili». Il sindaco Massimo Seri ha avocato all’ente locale il lavoro che ha permesso di acquisire a titolo gratuito una consistente parte dell’ex caserma Paolini, a Fano in viale Gramsci. «E nessuno ci ha dato una mano», ha sottolineato l’assessore comunale Sara Cucchiarini.

APPROFONDIMENTI ​IL DEFINANZIAMENTO Il sottosegretario Morelli a Fano: «I 20 milioni tolti sono recuperabili». La polemica di Fanesi SABBIA BOLLENTE Baia Flaminia a luci rosse: sesso in spiaggia in pieno giorno in mezzo ai passanti. Guarda il video virale

La delibera in giunta

Giovedì prossimo sarà portata in giunta una delibera che riepiloga la lunga vicenda dell’ex struttura militare, dalla sua chiusura a oggi. E sempre fra qualche giorno dovrebbe essere definito con precisione quali spazi saranno acquisiti dal Comune di Fano, in particolare per quanto riguarda il parcheggio da riservare ai mezzi della polizia locale.

Nel frattempo è iniziato il confronto fra ente locale e Demanio, proprietario dell’ex Paolini, per definire come debba essere riqualificata l’intera area passata all’amministrazione locale: 20.000 metri quadri comprensivi dei cinque edifici usati a suo tempo dall’Esercito. Per il momento l’ente locale acquisisce la palazzina comando, quindi l’immobile che si affaccia su viale Gramsci.

Tre piani da destinare a uffici per la polizia locale e per i settori tecnici (urbanistica, lavori pubblici). In più il vasto sottotetto, in cui si vorrebbe realizzare uno spazio espositivo-culturale e appunto una quota di parcheggio per i mezzi della polizia locale, nella parte transennata del piazzale interno.

«Salviamo alberi e posti auto»

«Non si perderà un solo stallo e non sarà tagliato alcun albero», ha assicurato ieri Cucchiarini, candidata consigliera comunale nella lista del Pd, illustrando l’operazione relativa all’ex Paolini insieme con Seri, candidato alle europee nella lista di Azione, in quota socialisti liberali. L’assessore uscente ha inoltre voluto sgomberare il campo dai dubbi sulla possibilità di sostenere i costi che deriveranno dagli interventi per riqualificare la palazzina comando e la quota del parcheggio interno. Tra gli edifici dell’area militare dismessa, l’immobile acquisito dall’amministrazione locale è il migliore quanto a stato di conservazione, ma l’opera per sistemarlo richiederà cifre a sei zeri.

«Sono disponibili 8 milioni di risorse comunali», ha specificato Cucchiarini, cui si può aggiungere «un ulteriore fondo collegato al piano Pnrr». Il sindaco uscente ha ribadito la volontà di trasformare l’attuale parcheggio interno nella seconda piazza della città. I posti auto saranno recuperati da una struttura sotterranea, che sarà realizzata da privati attraverso «la finanza di progetto».

Procedura apripista

Cucchiarini ha spiegato che la parte di ex caserma è stata acquisita seguendo una procedura apripista: «Si è sfruttata la possibilità, data dallo Stato, di valorizzare il bene a fini istituzionali. Il risultato è straordinario, perché è la prima esperienza di questo tipo in Italia, ed è stato conseguito nell’arco di un anno anche grazie al lavoro dei funzionari. Tutta progettualità del Comune, non ci sono mani sante del Governo».

L’alternativa era ricorrere alle norme del federalismo demaniale e culturale, però considerate troppo complesse. In tale caso l’opera di riqualificazione avrebbe dovuto riguardare l’intera area e non solo una sua parte.