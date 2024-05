URBINO Sono stati tanti i giovani ad accogliere l’invito del candidato sindaco Maurizio Gambini e della coalizione “Città concreta “ a partecipare all’incontro di domenica pomeriggio in piazza della Repubblica negli spazi del bar Rio’s.

«Un momento partecipato di condivisione e di confronto sulle tematiche che riguardano più da vicino la loro vita nella nostra città» ha specificato il portavoce di “ Liberi per Cambiare ”, Nicola Rossi.

«È stato bellissimo»

«È stato bellissimo – ha commentato Gambini – vedere così tanti giovani. Quando questa amministrazione si è insediata, dieci anni fa, alcuni di loro non hanno vissuto direttamente il cambiamento che c’è stato. Oggi, la nostra città è diventata più ordinata, vivibile e sicura. Le regole che abbiamo introdotto sui comportamenti durante la frequentazione dei locali sono state prese soprattutto a tutela della loro sicurezza e della loro salute. Noi vogliamo continuare a costruire una città accogliente, dove si possa vivere, lavorare e divertirsi, sempre nel rispetto dell’ambiente e delle altre persone».

«In questi anni – continua Gambini - l’amministrazione comunale ha messo in campo tante iniziative dedicate ai giovani e non ha mai negato il sostegno agli eventi. Il nostro obiettivo è sempre stato di rendere la città aperta, attiva e propositiva. Oggi tutti i locali possono godere di spazi esterni: prima non era così».

Deu luoghi strategici

Per il futuro? «Abbiamo previsto – spiega Gambini – di dedicare due luoghi strategici, come la Data e l’ultimo piano di Santa Lucia, alle attività formative, ricreative e di avviamento al mondo del lavoro di giovani e studenti. In questa direzione abbiamo fatto investimenti importanti».

Maurizio Gambini indica, dunque, due priorità: la Data, di cui se ne parla da tempi immemori e sembra, finalmente, trovare la conclusione dei lavori, e una parte ancora non terminata, attualmente grezza, di 1.500 metri quadri al decimo piano del centro commerciale di Santa Lucia. «Abbiamo, come amministrazione, opzionato questo spazio che pensiamo di destinare a un centro di aggregazione. Assieme a questo enorme ambiente dello snodo di scambio, abbiamo opzionato un altro vano di 800 metri quadri come centro di smistamento dei prodotti e delle merci che debbono entrare nel centro storico senza far più accedere camioncini o che dirsi voglia. Tutto questo – aggiunge Gambini – per avere una città, patrimonio Unesco, più libera dalle auto».

I prossimi lavori

Riguardo alla Data «a ottobre i lavori saranno completati - afferma il sindaco - e per il prossimo anno accademico questo spazio splendido delle ex stalle del Duca sarà pronto. Una volta completato, questo spazio sarà dedicato a diverse attività: biblioteche, centro di aggregazione (il secondo dopo Santa Lucia), il bistrot, le start up (già positivamente sperimentato Questo ambiente potrà essere autogestito, come abbiamo pensato, dai giovani, h 24, senza impattare e cozzare, come accadeva qualche volta, nei trascorsi tempi, durante la notte, con il centro della città dando seccature a residenti e cittadini. Mentre gli altri parlano – la stoccata finale – noi ci stiamo impegnando a concretizzare quello che serve alla città».