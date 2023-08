PORTO SANT’ELPIDIO - Lite tra donne alla Faleriense, sono dovuti intervenire i carabinieri per separarle. L’episodio si è verificato lunedì pomeriggio. Le due signore, entrambe sulla cinquantina e vicine di casa, sono venute alle mani in un appartamento e poi hanno continuato a litigare in strada per un bel pezzo, finché qualcuno preoccupato ha allertato il 112 ed è intervenuta subito una pattuglia dei militari dell’Arma.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Porto San Giorgio, schianto tra un'auto ed una moto: arriva l'eliambulanza per il centauro

I carabinieri hanno identificato le donne, entrambi residenti a Porto Sant’Elpidio, una di origini romene e l’altra di origini campane. All’origine della baruffa ci sarebbero vecchi dissapori ma a far traboccare la goccia dal vaso sarebbe stato un regolamento di conti. Alla fine entrambe hanno riportato ferite lievi e non è stato necessario l’intervento al pronto soccorso. La situazione ci ha messo un po’ per tornare alla calma, i carabinieri sono rimasti un bel pezzo nella zona prima di andarsene. A quanto risulta le due hanno continuato per strada a ingiuriarsi a vicenda con parole pesanti dell’una contro l’altra.