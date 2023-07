PORTO SAN GIORGIO - Un grave incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10, in via Mazzini a Porto San Giorgio. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro: i soccorrritori della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, viste le sue condizioni, hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza.