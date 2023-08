Senigallia, guida in stato di ebrezza: due le persone denunciate e ritiro immediato della patente

SENIGALLIA - Denunciate due persone che guidavano in stato di ebrezza, causando degli incidenti stradali. È successo nella giornata di ieri. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi della rotonda posta accanto al casello autostradale di Senigallia. Nel sinistro sono state coinvolte una lancia Y condotta da un 48enne di Montermarciano ed una bicicletta con alla guida una donna di 56 anni di Senigallia. A causare l'incidente sarebbe stato il conducente dell'auto.

L'intervento

Sul posto intervenuti, per i rilievi, la Stazione di Senigallia che ha poi sottoposto l'uomo a test con etilometro.

L'altro episodio

Il secondo episodio è avvenuto a Montemarciano, nel tardo pomeriggio di ieri. Alcuni cittadini avrebbero chiamato le Forze dell'ordine a seguito di una segnalazione di un auto con un'andatura irregolare condotta da una persona in stato di ebrezza. Il conducente, in stato alterato, avrebbe percorso il lungomare di Marina, impattando poi con un'altra auto in sosta a margine della carreggiata, per poi allontanarsi.

Positivo all'alcol test

Intervenuti i militari della Stazione di Marzocca, che grazie alle testimonianze dei presenti che avevano visto l'auto e il conducente, che sono riusciti a rintracciare poco dopo nei pressi di un locale del lungomare l'auto e il conducente. Quest'ultimo si tratterebbe di un 55enne di Montemarciano. Anche lui sottoposto a test con etilometro, risultando positivo con un tasso di 1,81 g/l. Per l'uomo scattata immediata denuncia e ritiro della patente, oltre al sequestro del mezzo ai fini della confisca.