FABRIANO È volato in cielo Matteo. Il suo cuore ha smesso di battere dopo l’ultimo delicato intervento ieri mattina, poco prima dell'alba, e lui continuerà a realizzare cortometraggi ed inseguire i suoi sogni tra gli angeli. Matteo Mogiani, videomaker di Fabriano, aveva solo 26 anni. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto un’intera comunità e di fronte a tanto dolore, i suoi amici hanno scelto di far parlare i ricordi.

Il ricordo

«Matteo era un dolcissimo. La sua compostezza e riservatezza lo rendevano un ragazzo d’altri tempi – racconta un compagno – di fronte alla malattia, che lo accompagnava sin da piccolissimo, ha sempre mostrato grande tempra e voglia di vivere». Una pausa, la voce si rompe per l’emozione. «Non sono dove trovasse tutta quella forza», conclude. Diplomato al Liceo artistico di Fabriano, l’arte era per Matteo il motore della vita. E l’amava in ogni sua forma. In ogni scatto, ogni video musicale e cortometraggio metteva tutto se stesso. Da qualche tempo aveva intrapreso una collaborazione con Mga multimedia una nota agenzia di comunicazione della zona e ieri i suoi colleghi hanno voluto salutarlo così. «Ciao Matteo, ovunque tu sia illuminaci con il tuo sorriso solare. Te ne sei andato in silenzio, senza disturbare, ma la tua amicizia ha fatto la differenza delle nostre vite. Così speciale, solare e professionale come eri». E come questo, tantissimi altri i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, testimonianza di quanto amore Matteo abbia seminato dietro di sé.

Lascia la mamma Patrizia, il papà Francesco, il fratello Marco e i nonni Silviano e Maria, con gli zii, i cugini, i parenti e gli amici tutti. Sarà possibile rendergli omaggio da questa mattina alla casa funeraria Infinitum di Fabriano, poi venerdì l’ultimo saluto presso la chiesa della Misericordia dove sarà celebrato il funerale.