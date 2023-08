Tolentino, ubriaco resta chiuso fuori da casa e si ferma nudo sulle scale del condominio: denunciato

TOLENTINO - Nudo e ubriaco rimane chiuso fuori di casa e si ferma nelle scale del condominio, denincato. È solo una delle operazioni compiuta dai Carabinieri di Tolentino.

Il furto

Nella notte del 26 luglio scorso, in particolare, attorno alle ore 1,00, un equipaggio dell'Aliquota radiomobile è dovuto intervenire presso un'azienda agricola di Tolentino, a seguito di segnalazioni del proprietario il quale aveva notato la presenza di persone sospette all'interno dell'area. Giunti sul posto, i militari hanno trovato due giovani con due taniche di nafta agricola, che avevano appena sottratto dal serbatoio di una pompa di irrigazione mediante l’utilizzo di un tubo di gomma. Colti in flagranza i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Nudo ed ubriaco

Da menzionare, inoltre, un ulteriore caso.

Ragazza in possesso di droga

La stazione di San Ginesio ha segnalato alla Prefettura una ragazza, fermata in un giardino pubblico e trovata in possesso di uno spinello e una dose di hashish.

Ordine di carcerazione per un uomo

La Stazione di Tolentino ha infine eseguito un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo, condannato a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi dal 2014 al 2020 in danno della convivente, per cui era stato denunciato dai carabinieri all’epoca dei fatti. Nel 2020 in particolare i militari erano intervenuti perché l’uomo, durante una lite con la convivente, le aveva cagionato lesioni; dall’episodio era partita l’indagine, da cui i carabinieri avevano ricostruito i pregressi episodi di maltrattamenti. Domenica 30 luglio l’uomo è stato tradotto al carcere di Fermo.