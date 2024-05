GROTTAZZOLINA - L'auto? A fuoco, liquefatta nella parte anteriore, abbrustolita nel resto, al centro di via Cavour. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 8 a Grottazzolina, in via Cavour, per l'incendio di un’autovettura alimentata a gasolio.

Fiamme spente con la schiuma

La squadra dei Vigili del Fuoco di Fermo ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.