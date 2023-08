Marche, spiagge a peso d'oro: ecco quanto si spende giornalmente per un ombrellone e due lettini

E' alta stagione balneare, non lo conferma solo il calendario entrato in un agosto bollente, ma anche i prezzi per un'intera giornata al mare. Pesaro, Fano, Senigallia, Portonovo, Civitanova Marche, Porto San Giorgio e San Benedetto, in tutte le principali spiagge marchigiane il rincaro dei prezzi si fa sentire. Ecco quanto si spende giornalmente al mare nelle Marche, con che pacchetto? Un ombrellone e due lettini.