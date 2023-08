ANCONA Anche oggi le Marche sperimenteranno gli effetti del clima che cambia, con l’arrivo del ciclone “Circe”. Le previsioni meteo annunciano temporali con rischio di grandinate e forti colpi di vento. La Protezione civile ha diramato un’allerta su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata odierna, ma è dal pomeriggio che i fenomeni saranno più intensi. Fino a mezzogiorno la criticità per temporali è gialla (rischio ordinario), mentre dalle 12 alle 24 l’allerta diventerà arancione (criticità moderata) per temporali, su tutta la regione, a cui si aggiunge un’allerta gialla (limitata però alle aree costiere e collinari centrali delle Marche) per criticità idraulica, legata al rischio di piene dei fiumi.

L’invito ai cittadini

Il Comune di Senigallia, tra quelli colpiti dalla tragica alluvione del 15-16 settembre ‘22, ha invitato i cittadini a tenersi informati sull’andamento della perturbazione. Il sindaco Olivetti, dopo una riunione in Prefettura, per precauzione ha annullato gli eventi all’aperto previsti oggi in città, compresi quelli del Summer Jamboree. Il meteo propone scenari sempre più difficili, ma come si adatteranno le nostre imprese al cambiamento climatico? Saranno dotate di barriere frangi-acque da alzare in caso di allagamenti e serramenti a tenuta stagna, come pure di strutture capaci di elevare materiali e macchinari a una quota non raggiungibile da acqua e fango. Avranno sistemi di canalizzazione e recupero dell’acqua, attrezzature e macchinari per rimuovere terra e fango, generatori elettrici per resistere ai blackout, sistemi di contenimento di sostanze disperse. E saranno coperte, non da ultimo, da polizze assicurative per danni da eventi climatici. Per favorire questa meteo-transizione, all’insegna del “prevenire meglio che risarcire” Camera Marche ha attivato un bando “Emergenze climatiche” destinato alle imprese che operano in 79 i Comuni marchigiani beneficiari. Il bando, allargato sia per dotazioni finanziarie che delle comunità coinvolte, è stato illustrato ieri dal presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini. «Potenzialmente sono oltre 68.000 le imprese che potranno usufruire di quelli che, dopo l’intervento di Unioncamere e il potenziamento deliberato dalla nostra Giunta, saranno un milione di euro a disposizione per attrezzarsi contro eventi meteo avversi». «I nostri imprenditori - ha ricordato il prefetto di Ancona Darco Pellos - non hanno esitato a riaprire cancelli di fabbriche e aziende agricole appena trascorsa la prima emergenza. La loro capacità di rialzarsi merita questa nuova scelta di Camera Marche».

Rischio d’impresa

Le aziende, grazie al bando, potranno anche ottenere contributi per assicurarsi contro gli eventi meteo. Aspetto, questo delle polizze, a cui è andato il plauso dell’onorevole Mirco Carloni: «Il rischio ambientale è ormai un rischio d’impresa di cui tenere conto».