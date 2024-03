Pasquetta bagnata nelle Marche e allerta meteo per il vento: occhio alle gite fuori porta

ANCONA - Ventiquattro ore di allerta gialla, giusto il tempo per mettere un bel punto interrogativo sulle gite fuoriporta dei marchigiani. Il meteo della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per vento dalla mezzanotte di stasera (domenica 31 marzo) alle 24 di domani lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta. Vento forte in tutte le Marche tranne in un'area del sud Piceno.

Raffiche di vento intense nelle Marche

Secondo la Protezione civile l'allerta meteo gialla riguarda raffiche di vento intense durante la seconda parte della giornata di lunedì primo Aprile ed interesseranno i settori montani (dove l'intensità raggiungerà localmente tempesta) ed alto-collinari (dove l'intensità raggiungerà la burrasca). I rovesci e temporali pomeridiani interesseranno prevalentemente i settori interni.

Piogge sparse a Pasquetta, ecco dove

Lunedì mattina (primo aprile) cielo poco nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali della giornata, con precipitazioni dalle ore centrali della giornata sparse, anche a carattere di rovescio, più probabili nelle zone interne; fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio.