Allarme frane e piene nei fiumi minori, nuova allerta meteo: ecco le previsioni del tempo per il weekend nelle Marche

Ci risiamo: allarme frane e piene dei corsi minori. Nuova allerta nelle Marche valida per tutto il primo marzo ma localizzata, questa volta, nell'alto Piceno. Sul resto della regione saranno giorni di cielo molto nuvoloso o coperto. Oggi ci sono state precipitazioni durante la prima parte della giornata diffuse sui settori meridionali, dove le cumulate sono state localmente abbondanti, e sparse altrove. Nella serata e primo pomeriggio le precipitazioni si diffonderanno al resto della regione. Solo localmente i fenomeni saranno a carattere di rovescio. Limite delle nevicate attorno ai 1800-1900m Temperature massime in diminuzione rispetto alla giornata di ieri. Venti nord-orientali di brezza tesa, con locali rinforzi lungo la fascia costiera ed il crinale. Mare: molto mosso, mosso dalla sera. Fenomeni particolari le cumulate abbondanti saranno dovute alla persistenza.

Previsioni del tempo per domani 1 marzo 2024

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, in generale attenuazione verso sera. Limite delle nevicate attorno ai 1500-1600 m. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi. Venti deboli o moderati, inizialmente orientali ma tendenti a ruotare dai quadranti meridionali nel corso della giornata. Mare mosso.



Previsioni del tempo per 2 marzo 2024

Cielo irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata, con locali addensamenti più consistenti; graduale diradamento della copertura nel corso del pomeriggio. Precipitazioni locali fenomeni, anche a carattere di rovescio, saranno possibili fino al primo pomeriggio. Limite delle nevicate attorno ai 1500-1600 m

Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime. Venti deboli sud-occidentali, moderati nelle zone interne. Mare da mosso a poco mosso



Previsioni del tempo per 3 marzo 2024

Cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso per nubi stratificate, con copertura in graduale aumento da ovest nella seconda parte della giornata. Precipitazioni possibili fenomeni verso sera, più probabili nelle zone interne. Temperature in diminuzione nei valori minimi. Venti deboli, a tratti moderati, da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa. Mare poco mosso