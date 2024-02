Ciclone Artico, inizia la stagione delle piogge: ecco dove colpirà e quanto durerà

Si è aperta a tutti gli effetti la stagione delle piogge in Italia. Come annunciato, la settimana è iniziata all'insegna del maltempo. Oggi (martedì 27 febbraio), previsto un tempo molto instabile con piogge e temporali al Centro-Nord, meglio al Sud. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni: da domani (mercoledì 28 febbraio) previste precipitazioni anche al Sud, soprattutto sulle isole e verso sera in Calabria. Piogge e temporali continuano sul resto della penisola per via del ciclone artico che ormai è arrivato.

Martedì 27 febbraio: le allerte regionali

Al Nord continua il maltempo con piogge e acquazzoni diffusi e nevicate sulle Alpi sopra gli 800m. Su parte del Veneto scattata l'allerta rossa per rischio idrogeologico e arancione su Emilia-Romagna e Toscana. Allerta gialla, invece, sempre per la presenza di consistenti precipitazioni, in Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige e parte di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Temperature massime comprese tra 7 e 11 gradi. Al centro previste piogge, acquazzoni e qualche temporale, specie sul versante tirrenico (allerta gialla, infatti, su Lazio e Umbria), mentre per ora rimane un tempo piuttosto asciutto sul versante adriatico, con qualche pioggia sparsa. Al Sud proseguono le precipitazioni in Sardegna, senza fenomeni degni di nota.

Mercoledì 28 febbraio: pioggia anche al Sud

Al Nord la situazione resta immutata, con temporali per tutto il corso della giornata. Prevista qualche apertura in Liguria e sull'arco alpino, fatta eccezione per quello piemontese occidentale dove insisteranno nevicate dai 1400m. Al Centro la giornata sarà inizialmente più soleggiata e asciutta, ma con peggioramento in arrivo in serata, quando compariranno rovesci diffusi. Al Sud arrivano le piogge, soprattutto in Sicilia dove in giornata sono previsti anche temporali. Il maltempo colpirà anche la Calabria, l'alta Campania e in serata anche il Salento. In Sardegna rovesci intermittenti. Le precipitazioni saranno accompagnate da temperature in ulteriore rialzo.

Giovedì 29 febbraio

Ancora nubi con locali precipitazioni al Nord, più probabili su Triveneto ed Emilia Romagna. Schiarite maggiori invece sulle Alpi. Temperature in aumento, massime tra 11 e 15 gradi. Al Centro permane una diffusa instabilità con possibilità di temporali.

Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al Sud piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori adriatici. Schiarite su Sicilia e Calabria.

Maltempo (almeno) per tutta la settimana

La stagione delle piogge è arrivata a tutti gli effetti: da venerdì 1 marzo, secondo 3b meteo.com, sono attese dall'Europa Settentrionale nuove perturbazioni che non faranno durare affatto quel lieve miglioramento nel Nord Italia previsto per giovedì 29. Nel corso del prossimo week end (2-3 marzo) potremmo assistere ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge sparse anche se con meno temporali.