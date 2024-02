Previsioni meteo nelle Marche, pioggia e vento ma temperature in salita. Ecco quando tornerà il sole

Previsioni del tempo nelle Marche, ancora instabilità nella nostra regione almeno fino alla giornata di venerdì con un miglioramento atteso per sabato e, soprattutto, domenica. Inizio di settimana che vedrà la discesa di ulteriori masse fredde dal settore nord atlantico verso il Mediterraneo con associata instabilità anche sulla nostra regione. In generale - come riporta il sito della Protezione Civile delle Marche - il transito di una struttura a carattere caldo determinerà precipitazioni deboli e diffuse per la giornata di martedì con deboli accumuli a fine giornata. Lo zero termico a quote elevate non consentirà precipitazioni nevose se non sulle vette appenniniche più alte. Ecco le previsioni del tempo giorno per giorno.