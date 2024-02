Allerta meteo arancione: in arrivo sulle Marche venti a oltre 100 km orari. E torna la pioggia

ANCONA - Doppio allerta meteo per le Marche: giallo per oggi e arancione per domani, venerdì 23 febbraio. Il motivo è sempre lo stesso: il vento; identica anche la divisione, con l'entroterra della regione più colpito, entrambi i giorni. Per oggi, giovedì 22 febbraio, l'allerta è giallo per le zone 1,3 e 5 (tutto l'entroterra) e annuncia raffiche di vento che potranno raggiungere il grado di "burrasca forte" (75-88 km/h), con "vento forte" (50-61 km/h) altrove. Domani, invece, l'allerta è arancione per tutto l'entroterra, con raffiche fino a "tempesta violenta" (103-177 km/h). Allerta giallo con venti fino a" burrasca forte" per le zone costiere e collinari.

Le previsioni, torna la pioggia

Domani sono previste precipitazioni deboli diffuse, nel pomeriggio diverranno anche a carattere di rovescio.

Esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio a partire dai settori settentrionali e poi progressivamente nel resto della regione. Limite delle nevicate oltre i 1800m. Temperature in aumento per gli effetti dei venti di discesa dagli Appennini. L'ingresso di aria fredda dal pomeriggio causerà un calo termico per la serata.