Italia-Polonia, anche Mattarella in tribuna per la sfida che vale il titolo

ROMA - Ci sarà anche il presidente Mattarella. Ci sarà il palasport pieno. Sarà una sfida avvincente: tutto pronto per Italia-Polonia finalissima degli Europei di volley maschili 2023. Una sfida tra due squadre in gran forma che proveranno in tutti i modi a prendersi il titolo continentale (il via alle ore 21).

La squadra di De Giorgi ha raggiunto la finale grazie ad un netto e convincente 3-0 sulla Francia, detentrice del titolo olimpico di Tokyo: ricordiamo che gli azzurri sono campioni d’Europa in carica e vanno a caccia del bis ad un anno dal titolo mondiale vinto proprio contro la Polonia che si è qualificata per la finale battendo la Slovenia per 3-1.