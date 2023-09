L'Italvolley di scena a Roma contro la Francia di Giani (ore 21.15): in palio c'è la finale europea

ROMA L'Italvolley di Fefè De Giorgi in campo stasera (ore 21.15) contro la Francia di Giani per la semifinale degli Europei 2023 di Pallavolo. Al Palalottomatica gli azzurri - tra cui il recanatese Leandro Mosca - si giocano l'accesso alla finale di sabato 16 settembre contro la vincente tra Polonia e Slovenia. La partita sarà visibile in diretta TV su Rai 2, ma anche su Sky, che la trasmetterà sui canali 201 e 204.

